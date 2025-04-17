Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 37 0

Путин принял в Кремле главу МИД Ирана Аракчи

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Аббас Аракчи прибыл в Москву с рабочим визитом на два дня.

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

« Министр иностранных дел Исламской Республики находится в Москве с визитом», — поделились информацией представители службы в Telegram-канале.

Известно, что руководитель МИД Ирана рибыл в Москву 17 апреля. В рамках рабочего визита были назначены переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В планах иранской стороны — также обсудить с Россией развитие двусторонних отношений и сотрудничество на международной арене. Также одной из вероятных тем диалога названы переговоры Ирана и США, посвященные ядерной программе.

Более того, Аракчи заявлял о намерении передать президенту РФ информацию от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее 17 апреляя прошли переговоры Путина и эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани.

Также 5-tv.ru писал о том, что в США назвали конструктивными переговоры с Ираном по ядерной программе.

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