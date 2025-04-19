Звезда «Игры Престолов» отказался от установления рекорда по становой тяге

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 18 0

Актер и спортсмен Бьернссон отказался от установления рекорда по становой тяге

Звезда «Игры Престолов» отказался от установления рекорда по становой тяге

Фото: © РИА Новости/Андрей Теличев

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Актер и спортсмен Хафтор Бьернссон приехал в Красноярск, чтобы принять участие в Siberian Power Show.

Звезда сериала «Игра Престолов» Хафтор Бьернссон отказался от установления мирового рекорда по становой тяге. Об этом рассказал 5-tv.ru представитель актера Мэт Родес за кулисами международный фестиваль по силовому экстриму Siberian Power Show, который проходит в Красноярске.

«Целью было победить в турнире. После двух первых попыток он (Хафтор Бьернссон — Прим. ред.) добрал уже достаточное количество очков для того, чтобы в нем победить. Чтобы немного сохранить силы, было принято решение на третью попытку уже не идти», — рассказал Родес.

Он отметил, что победа в Siberian Power Show — это главная цель Хафтора Бьернссона.

Победитель и многократный призер соревнований за звание «Самый сильный человек планеты» Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов», прилетел на международный фестиваль Siberian Power Show, который идет с 18 по 20 апреля. Ранее Бьернссон смог установить мировой рекорд в становой тяге — 501 килограмм.

Фанаты Бьернссона встретили спортсмена и актера в аэропорту с караваем. Также ему подарили хоккейную майку с номером и автографом российского хоккеиста Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в начале апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что подарили Овечкину за рекорд в НХЛ.

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