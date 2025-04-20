Без тормозов: автомобиль прибил ограждение и упал в Яузу

На месте происшествия работают экстренные службы.

В Москве на Рубцовской набережной произошло ДТП с участием автомобиля, который на высокой скорости врезался в ограждение и упал в реку Яуза. Об этом стало известно от департамента транспорта Москвы.

«На Рубцовской набережной произошел съезд автомобиля в Яузу», — говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

По информации, полученной от источника 5-tv.ru, близкого к ситуации, водитель автомобиля смог выбраться из машины без посторонней помощи. В данный момент выясняются подробности о его самочувствии. На месте происшествия работают экстренные службы.

В настоящее время движение по Рубцовской набережной в направлении Госпитального переулка временно приостановлено.

Фото: Telegram/Дептранс. Оперативно/DtOperativno; 5-tv.ru



Ранее 5-tv.ru сообщал, что в период с 18 по 20 апреля сотрудники Госавтоинспекции будут активно контролировать соблюдение правил дорожного движения в Ивановской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Самарской, Новгородской, Смоленской областях и других регионах.

Ранее россиянам посоветовали сообщать о водителях, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, чтобы предотвратить возможные дорожно-транспортные происшествия. Сотрудники ГИБДД незамедлительно отреагируют на сигнал и примут соответствующие меры.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования водитель может быть лишен прав на срок не менее полутора лет. Кроме того, ему придется заплатить штраф.