ГАИ анонсировала массовые проверки водителей в эти выходные

Автомобилистам сразу из нескольких регионов следует быть готовыми к рейду.

В пятницу и выходные дни, с 18 по 20 апреля, Госавтоинспекция планирует массово выявлять нарушителей ПДД в Ивановской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Самарской, Новгородской, Смоленской областях и других субъектах. Об этом 5-tv.ru сообщили в региональном управления ведомства.

«Массовые проверки на российских дорогах для выявления водителей, севших за руль после употребления алкоголя, проводятся в выходные автоинспекторами регулярно», — уточнил в беседе с 5-tv.ru заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Эксперт призвал россиян сообщать о нетрезвых водителях, чтобы избежать аварий на дороге. По его словам, автоинспекторы сразу же отреагируют на обращение и примут все необходимые меры.

В свою очередь, в ГАИ напомнили о том, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения и за отказ от медосвидетельствования автомобилиста лишат водительских прав минимум на полтора года, а также обяжут выплатить штраф.

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