Названа причина возгорания в ресторане в центре Москвы

Пострадавших нет.

В грузинском ресторане «Джонджоли» в центре Москвы загорелся мангал, именно он стал причиной пожара в заведении. Об этом 5-tv.ru рассказали в пресс-службе МЧС России.

«В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре на Пятницкой улице, дом 26. По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений — вспышка жировых отложений в мангале во время приготовления пищи», — заявили в ведомстве.

Необходимости в эвакуации посетителей заведения не было. Пострадавших нет.

«Обстановка на месте спокойная», — отметили в пресс-службе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России за один день ликвидировали 48 лесных пожаров. Пожарные справились с огнем в различных регионах страны, включая Амурскую, Ленинградскую, Ростовскую, Псковскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Московскую, Омскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области, а также в республиках Бурятия и Алтай, а также в ЛНР и ДНР.

Для тушения пожаров привлекли 2774 человека, 469 единиц техники и четыре воздушных судна. В рамках авиационного мониторинга использовались 20 самолетов.