В России за один день ликвидировали 48 лесных пожаров

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 26 0

Для тушения привлекли 2774 человека.

В России за один день ликвидировали 48 лесных пожаров

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За сутки, 16 апреля 2025 года, в России успешно ликвидировали 48 лесных пожаров, охвативших площадь в 5772 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

Пожарные справились с огнем в различных регионах страны, включая Амурскую, Ленинградскую, Ростовскую, Псковскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Московскую, Омскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области, а также в республиках Бурятия и Алтай, а также в ЛНР и ДНР.

Локализированы возгорания и в Приморском, Забайкальском, Красноярском и Алтайском краях.

Для тушения пожаров привлекли 2774 человека, 469 единиц техники и четыре воздушных судна. В рамках авиационного мониторинга использовались 20 самолетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в городе Юрюзань Челябинской области произошел пожар, унесший жизни четырех детей. Известно, что в момент возгорания в доме находились только дети: девочка 12 лет, мальчик 7 лет и два мальчика-близнеца, которым по пять лет. Для ликвидации огня привлекли 23 специалиста и шесть единиц техники. Огонь охватил площадь в 160 квадратных метров.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.14
-0.88 92.22
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:20
Папа Римский поздравил верующих с балкона храма Святого Петра в Ватикане
14:48
Более 500 человек эвакуировали в Индии из-за сильного ливня
14:25
В России за один день ликвидировали 48 лесных пожаров
13:58
В Минобороны РФ заявили о срыве пасхального перемирия со стороны Киева
13:39
Лавров: Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма
13:19
ВС РФ до начала пасхального перемирия взяли под контроль Новомихайловку в ДНР

Сейчас читают

Умер директор группы «На-На» Виталий Фроликов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
«Куда ночь — туда сон»: что делать, если снятся умершие родственники на Пасху

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года