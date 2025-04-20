Меган Маркл обвинили в плагиате

Персонаж мультпроекта супруги принца Гарри имеет «поразительное сходство» с популярной серией книг.

Известная в Великобритании и США писательница Мел Эллиотт предъявила официальные обвинения в плагиате бывшей герцогине Сассекской Меган Маркл. Об этом автор сообщила в беседе с изданием Daily Mail.

«Меган — феминистка, которая защищает других женщин, поэтому я очень разочаровалась, когда увидела, насколько шоу „Перл“ похоже на мою „Перл Пауэр“, созданную семью годами ранее. Конечно, я не могу знать, может, кто-то просто вдохновился ею, но сходство слишком очевидное, чтобы я могла его игнорировать», — поделилась она.

Так, персонаж из феминистского мультпроекта Маркл напомнил Эллиотт ее собственную героиню — Перл Пауэр. Ее автор списала со своей дочки.

Известно, что в 2021 году Маркл готовила к выпуску детское телешоу, в нем она выступала в качестве исполнительного продюсера. Менее чем через год проект закрыли. Шоу должно было быть посвящено истории героини, которая вдохновляется знаменитыми женщинами и учится контролировать свою силу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Принц Уильям и Кейт Миддлтон наняли человека, ранее подавшего жалобу на Меган Маркл.