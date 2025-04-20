«Когда-то у меня была мечта» — патриарх Кирилл о желании побывать в космосе

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 20 0

Патриарх Кирилл признался, что мечтал побывать в космосе

«Когда-то у меня была мечта» — патриарх Кирилл о желании побывать в космосе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В разговоре с главой РПЦ участвовали космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл мечтал побывать в космосе. Об этом сообщила пресс-служба главы РПЦ в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда-то у меня была мечта — полететь в космос. Я обсуждал это с некоторыми трезвомыслящими людьми, и они сказали: «Наверное, священники вашего поколения еще не полетят», — рассказал патриарх Кирилл.

О давней мечте стать космонавтом патриарх Кирилл рассказала в беседе с экипажем МКС в рамках традиционного пасхального телемоста. В разговоре принимали участие космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков. Они, в свою очередь, поздравили всех россиян с Пасхой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курской области украинским военнопленным передали куличи. Протоиерей Александр Зинченко наставил боевиков ВСУ, что во время светлого церковного праздника Пасхи готовность проявить настоящее милосердие — это ключевая черта русского народа.

Священнослужитель отметил, что во время исповеди многие боевики рассказывали, что их готовили в европейских странах. По мнению протоиерея, такая подготовка была нацелена только на отправку людей «в один конец».

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