В Курской области украинским военнопленным передали пасхальные куличи

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 44 0

Священнослужитель поздравил с Пасхой украинских военнопленных в Курской области

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Пасха 2025 Курская область

Боевики ВСУ смогли и исповедаться.

Священнослужитель поздравил с Пасхой украинских боевиков, которые были взяты в плен в Курской области. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Протоиерей Александр Зинченко наставил боевиков ВСУ, что во время светлого праздника Пасхи готовность проявить настоящее милосердие — это ключевая черта русского народа. Всем пленным он вручил куличи.

Священнослужитель отметил, что во время исповеди многие боевики рассказывали, что их готовили в европейских странах. По мнению протоиерея, такая подготовка была нацелена только на отправку людей «в один конец».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ до начала пасхального перемирия взяли под контроль Новомихайловку в ДНР. По информации ведомства, штурм выполнили бойцы группировки «Запад». Одновременно российская армия атаковала позиции ВСУ в районах Купянска, Смородьковки и Ивановки в Харьковской области, а также у Кировска и Ямполя в ДНР. Под удар попали три украинские бригады боевиков, понеся серьезные потери.

Тема:
Пасха 2025
20 апр
Папа Римский поздравил верующих с балкона храма Святого Петра в Ватикане
20 апр
Пасхальная служба прошла в Курском Свято-Троицком женском монастыре
20 апр
Сергей Собянин поздравил москвичей с Пасхой
20 апр
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
20 апр
Исследование веры: сколько лет Туринской плащанице на самом деле
20 апр
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
20 апр
«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту приземлился в Казахстане
20 апр
Вера объединяет: как в России и за ее пределами прошла пасхальная ночь
20 апр
Как прошла пасхальная служба в соборе Казанской иконы Божией Матери в Татарстане
20 апр
«К сожалению, я не верю»: аналитик о способности Украины на перемирие
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.14
-0.88 92.22
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:43
Умер писатель и журналист Аркадий Соснов
21:21
В Белгородской области ребенок пострадал из-за мины ВСУ
20:59
В Китае испытали неядерную водородную бомбу
20:37
В Курской области украинским военнопленным передали пасхальные куличи
20:15
«Это абсурд»: Волочкову возмутило предложение привлекать к балетным постановкам полных девушек
19:53
Пьяный байкер влетел в толпу детей в Иркутской области

Сейчас читают

Умер директор группы «На-На» Виталий Фроликов
«К сожалению, я не верю»: аналитик о способности Украины на перемирие
Прихожане Храма Христа Спасителя рассказали, о чем молятся на пасхальной службе
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года