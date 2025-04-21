«Становимся черствей»: Денис Клявер об изменениях в современном обществе

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 27 0

Денис Клявер: окружение и обстановка важны для становления личности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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Переосмысление ценностей происходит с возрастом.

Неиссякаемый поток информации делает людей более черствыми. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на фестивале «Удачные песни» рассказал певец Денис Клявер.

По мнению артиста, проявление искренних эмоции способно помочь взглянуть на мир с новой стороны, поскольку в настоящих реалиях люди перестали замечать по-настоящему важные вещи. Количество фактов перегружает человеческую психику и не позволяет открыться миру.

«Слезы, которые растопят наши черствые сердца. Мы живем в сложное время, очень много информации, которой порой нам раньше и не хотелось бы слышать. Но она все равно попадает к нам. Мы, видимо, внутри себя закрываемся от чего-то и от этого становимся черствей», — пояснил он.

Клявер отметил, что, несмотря на все трудности, с возрастом у людей происходит переосмысление ценностей, поэтому так важно то, в какой компании проходит детство человека, и то, какая вокруг него обстановка.

«Все мы рождаемся одинаковыми людьми. Но вырастаем мы именно теми, в каком окружении мы были», — подчеркнул исполнитель.

К тому же он добавил, что становление личности зависит и от того, сколько любви в нее было вложено.

Ранее, писал 5-tv.ru, Денис Клявер рассказал об ударе в спину.

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