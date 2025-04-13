«Дело очень сложное»: Песков оценил развитие российско-американских отношений

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 39 0

Песков: диалог России и США движется в положительном направлении

«Дело очень сложное»: Песков оценил развитие российско-американских отношений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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На данный момент восстанавливаются разрушенные администрацией Джо Байдена межгосударственные связи.

Российско-американская дипломатия взяла курс на восстановление отношений двух стран. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«На самом деле движется все очень хорошо. Дело в том, что реанимировать отношения практически с нуля — это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий», — сообщил он.

Так, согласно заявлению Пескова, на текущем этапе представители специальных служб и дипломатических ведомств России и США ищут возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Более того, пресс-секретарь президента России подчеркнул значимость регулярного обмена визитами спецпосланников двух стран — Стивена Уиткоффа и Кирилла Дмитриева.

«Весь путь состоит из маленьких шажков по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия, по укреплению этого взаимного доверия», — объяснил он.

Тем не менее, Песков отметил, что быстрых результатов пока что ждать не следует, потому что взаимоотношения Москвы и Вашингтона ранее были серьезно осложнены политикой, проводимой администрацией предыдущего президента США Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле назвали переговоры с Уиткоффом шагом ко встрече Путина с Трампом.

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