Две жительницы Энергодара приговорены к 14 годам заключения за госизмену

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 28 0

Они переводили деньги на счета, которые используют украинские спецслужбы.

Две жительницы Энергодара приговорены к 14 годам заключения за госизмену

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Суд в Запорожской области вынес приговор двум жительницам Энергодара, обвиненным в государственной измене. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 21 апреля на сайте УФСБ России по Запорожской области.

Суд назначил каждой из обвиняемых наказание в виде 14 лет лишения свободы.

«Запорожский областной суд признал виновными в государственной измене жительниц г. Энергодара Качкареву Л.А. и Долгополову С.Н. Обе приговорены к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что женщины переводили деньги на счета, которые используют украинские спецслужбы и Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В декабре 2024 года сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по области задержали фигуранток дела. В суде обвиняемые признали свою вину и выразили искреннее раскаяние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России пресекла попытку теракта в Новороссийске. Был задержан житель Белоруссии, который собирался привести в действие самодельную бомбу.

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