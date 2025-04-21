Любимые герои детства: кто сыграет в новой сказке «Буратино»

Любимые герои детства снова на широких экранах! Спустя полвека после выхода советской ленты «Приключения Буратино» к премьере готовится новый фильм о сказочном персонаже.

Однако, создатели утверждают, что это не ремейк, а совершенно иное прочтение сюжета. Тем не менее, и самого Буратино, и его друзей все так же ждут захватывающие испытания, во время которых им предстоит одолеть главного злодея Карабаса Барабаса.

Кому доверили исполнить главные роли? И какие сюрпризы ждут зрителей? Все рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Этих кадров зрители и правда еще не видели. Но, услышав мелодию, с первых нот догадались, кто именно доброй сказкой скоро ворвется на большие экраны. Его имя произносят не иначе, как хором. И вот по всей стране сам Буратино и его друзья смотрят с огромных экранов на почтенную публику.

Теперь мы точно знаем, как будут выглядеть те, кто с детства каждому знаком. Сказка прорывается с фасадов зданий, прямо на городские улицы. А по этим самым улицам в этот момент гуляют исполнители главных ролей. Марку Эйдельштейну поклонницы не дают прохода. Он в фильме играет Артемона.

«Сложный, многослойный, рефлексирующий, иногда трусливый, но стремящийся к смелости, любящий своих друзей и желающий добра», — отмечает актер, исполнитель роли Артемона в фильме «Буратино» Марк Эйдельштейн.

Актерский состав — это несколько поколений самых ярких артистов: начиная со Светланы Немоляевой в роли Тортиллы и заканчивая самыми известными молодыми звездами страны: Лев Зулькарнаев — актер не только с яркой внешностью, но и очень широким диапазоном.

«Мой Дуремар, мы пытались делать его объемным, делать его неоднозначным. Сказки же, они, как правило, делят героев на добрых и злых. Вот мы искали мостик», — пояснил актер, исполнитель роли Дуремара в фильме «Буратино» Лев Зулькарнаев.

На съемочной площадке магия превращений: Александра Петрова в роли Базилио просто не узнать, и кто скажет, что Карабас-Барабас с гигантской бородой — это Федор Бондарчук?

«Он хитрец большой. А вот где проявить его человеческое начало? Сейчас я пытаюсь найти. Потому что Игорь Павлович Волошин, по-моему, из меня делает такое вселенское зло и хитрость, и коварство», — рассказал актер, режиссер, продюсер, исполнитель роли Карабаса-Барабаса в фильме «Буратино» Федор Бондарчук.

Главный вызов для режиссера — сделать так, чтобы зритель поверил в сказку.

«Это вечные ценности, которые нам транслируются большими авторами. Мы просто как проводники делаем историю для любого возраста», — подчеркнул режиссер фильма «Буратино» Игорь Волошин.

И мелодии в новом «Буратино» звучат те же, что и 50 лет тому назад.

«Композитором фильма нашего является тоже Алексей Рыбников, выдающийся маэстро, которому в этом году будет уже 80 лет. Мы будем праздновать этот юбилей. В этом же году 50 лет телефильма «Буратино», — отметила ведущий продюсер фильма «Буратино» Антонина Ли.

«Приключения Буратино» советские дети увидели в 1975 году. Новый фильм, выпущенный к юбилейной дате — это не ремейк и не экранизация сказки Алексея Толстого, а совершенно новая яркая история о дружбе и любви, о поиске себя и, конечно, о чудесах, в которые обязательно нужно верить.