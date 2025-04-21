Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска

Владимир Путин: навсегда сохраню самую светлую память о папе римском Франциске
Фото: www.globallookpress.com/ALESSIA GIULIAN
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Понтифик ушел из жизни в понедельник в возрасте 88 лет.
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с уходом из жизни Папы Римского Франциска. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кремля.
Глава государства отметил, что понтифик пользовался международным авторитетом как последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости и верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель.
«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», — отметил Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что на протяжении всего своего служения папа Франциск активно содействовал налаживанию общения между Русской православной церковью и Римско-католической церковью, а также прилагал усилия для укрепления сотрудничества между Россией и Святым престолом.
В понедельник, 21 апреля, стало известно о смерти папы римского. Ему было 88 лет.
В преддверии Пасхи, во время торжеств, глава Католической церкви вышел на балкон базилики Святого Петра. Он обратился к верующим, сидя в инвалидной коляске, и приветствовал тысячи паломников, собравшихся на площади.
В феврале этого года стало известно, что папа римский был госпитализирован с диагнозом «бронхит». Позже у него диагностировали пневмонию. Состояние главы Римско-католической церкви было тяжелым, анализы показали наличие почечной недостаточности.
Папа Франциск провел в медицинском учреждении пять недель. За это время у него было четыре приступа, связанных с дыханием, и дважды его жизнь оказывалась под угрозой.
Ранее 5-tv.ru о том, как в Ватикане будут избирать нового понтифика.
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