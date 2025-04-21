Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска

Понтифик ушел из жизни в понедельник в возрасте 88 лет.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с уходом из жизни Папы Римского Франциска. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кремля.

Глава государства отметил, что понтифик пользовался международным авторитетом как последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости и верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель.

«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», — отметил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что на протяжении всего своего служения папа Франциск активно содействовал налаживанию общения между Русской православной церковью и Римско-католической церковью, а также прилагал усилия для укрепления сотрудничества между Россией и Святым престолом.

В понедельник, 21 апреля, стало известно о смерти папы римского. Ему было 88 лет.

В преддверии Пасхи, во время торжеств, глава Католической церкви вышел на балкон базилики Святого Петра. Он обратился к верующим, сидя в инвалидной коляске, и приветствовал тысячи паломников, собравшихся на площади.

В феврале этого года стало известно, что папа римский был госпитализирован с диагнозом «бронхит». Позже у него диагностировали пневмонию. Состояние главы Римско-католической церкви было тяжелым, анализы показали наличие почечной недостаточности.

Папа Франциск провел в медицинском учреждении пять недель. За это время у него было четыре приступа, связанных с дыханием, и дважды его жизнь оказывалась под угрозой.

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