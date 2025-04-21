Грядет новый папа: как в Ватикане будут избирать понтифика

Внимание верующих приковано к событиям в Риме, где через 2 недели решится дальнейшая судьба Католической церкви и будет избран новый понтифик.

Через некоторое время мир узнает имя нового главы Католической церкви. Папа Римский Франциск I (до избрания — Хорхе Марио Бергольо) находился на престоле чуть больше 12 лет. Он умер 21 апреля 2025 сразу после католической Пасхи.

Пока новый папа Римский не будет избран, это время называют Sede Vacante, что в переводе с латыни означает «свободный престол». К выбору кандидата, на плечи которого ляжет миссия понтифика, подходят очень ответственно. Начинается этот процесс через 20 дней после смерти или отречения первосвященника от престола. За это время кардиналы со всего мира должны собраться в Ватикане, чтобы там принять решение о том, кто должен встать во главе католической церкви.

Порядок избрания папы Римского имеет давнюю историю. Многие традиции соблюдают уже в течение нескольких веков, за нарушение некоторых запретов церковнослужителей могут лишить сана.

По каким критериям выбирают папу Римского

www.globallookpress.com / Evandro Inetti

Епископ Рима находится на своем пожизненно или может добровольно отречься от сана.

В случае смерти по старинному обычаю официальное объявление о завершении полномочий понтифика делает камерленго (высокопоставленный чиновник в Ватикане). Он подходит к телу священнослужителя и громко называет его по имени, упрашивая встать. Если эта процедура не позволяет папе римскому очнуться от забытья, он считается мертвым.

Тогда камергер снимает с пальца папы личный перстень-печать, опечатывает его квартиру и делает объявление для общественности. Ассамблея кардиналов уничтожает перстень, что символизирует окончание срока полномочий папы.

После этого начинается новенна — девять дней молитвы по умершему представителю Христа на земле. В это время Римско-католической церковью управляет коллегия кардиналов.

Решение об избрании нового Епископа Рима принимают на собрании. Папой может стать неженатый мужчина-католик. Он избирается из числа тех кандидатур кардиналов, которых предыдущий папа римский назвал приоритетными. Хотя согласно утвержденным правилам, главой католической церкви может стать практически любой мужчина-католик. Главный критерий — у него не должно быть детей. При этом кандидат даже может не являться священником.

После избрания новый папа Римский может выбрать себе имя для правления, хотя формально делать этого не обязан. Если ранее оно уже встречалось, имя будет сопровождать номер (например, Пий XII).

О древних традициях выбора главы католической церкви (конклавов) ничего неизвестно. Первые правила появились в XI–XII веках. Тогда на втором и третьем Латеранских соборах приняли решение, что понтифик должен избираться коллегией кардиналов, без участия мирских властей и обычных граждан.

Через сколько дней изберут нового папу Римского

Собор Святого Петра в Ватикане. www.globallookpress.com / Andrea Matone

С момента смерти понтифика должно пройти две недели (не менее 15 и не более 18 дней после смерти): за это время все предполагаемые фигуры должны прибыть в столицу Италии и публично изъявить готовность принимать участие в голосовании. Покинуть Рим и Сикстинскую капеллу все священнослужители собрания могут только после того, как один из кандидатов не наберет две трети голосов. После каждого голосования подсчитанные бюллетени сжигаются в печи.

Голосование считается официально проведенным, когда из трубы капеллы перестает валить черный дым, а его цвет сменяется на белый. Самое быстрое голосование занимало 1 день. Самый долгий в истории конклав заседал в XIV веке 2 года 4 месяца 6 дней.

Интересен случай избрания понтифика в в XIII веке. На столетие пришлось сразу два рекордно длинных собрания — 2 года 9 месяцев 3 дня и 2 года 3 месяца.

К сожалению, избранный папой после первого двухлетнего обсуждения Григорий X преставился через 4,5 лет, а два его предшественника занимали кресло менее года суммарно. Последующие кандидаты тоже не отличались долгожительством. Ввиду «папской» чехарды и было проведено еще одно длительное собрание.

В переводе с латинского слово «конклав» означает «запертый на ключ». Связан термин с ограничениями, которые должны соблюдать выборщики-кардиналы. Весь электорат действительно собирается в одном из помещений Сикстинской капеллы в Ватикане и запирается, чтобы сохранить в тайне все события, что будут происходить во время избрания главы католической церкви. В современном мире даже различные средства связи брать с собой категорически запрещено. Если информация утечет в сеть или попадет в СМИ, кардинала могут лишить сана.

Перед тем как уйти на голосование, священнослужители надевают красные сутаны (верхнее облачение) и пелерины и белые комжи (одеяние, похожее на рубаху). Лица, которым доверена почетная миссия, собираются в Зале благословений Апостольского дворца, а затем следуют в Сикстинскую капеллу, где молятся о ниспослании дара Святого Духа, поют гимн Veni Creator («Приди, Дух животворящий»). После исполнения этих ритуалов они приносят присягу о том, что будут честно оценивать кандидатов на духовный престол. Во время данных приготовлений в храм могут быть допущены журналисты, но после завершения процедуры, всех не причастных к таинству просят удалиться. Когда в зале останутся только выборщики, один из кардиналов-диаконов запирает дверь на ключ.

До сих пор голосование проводят при помощи бумажных бюллетеней, которые после каждого тура сжигают в специальной печи. В огонь добавляют особые химические вещества, которые окрашивают дым. Если выбор не был сделан, то об этом сообщает черное облако. Об избрании нового папы Римского возвещает белый дым.

Чтобы католическая церковь вновь обрела главу, один из кандидатов должен набрать абсолютное большинство голосов — свыше 2/3. В случае, если за три дня никто не набрал нужное количество голосов, объявляется перерыв на сутки. Очередной тайм-аут организуют после еще семи безрезультатных туров выборов. Если избрать папу Римского не удается еще в течение семи собраний, то выбор падает на того, кому отдаст предпочтение больше выборщиков. Однако, согласно истории католической церкви, были времена, когда священный престол пустовал годами.

Увидев белый дым из трубы, возвещающий, что у церки появился новый глава, воодушевленные верующие в этот момент с торжественными ликованиями собираются перед собором Святого Петра. Новый понтифик в одеждах папы Римского выходит на балкон со своим первым обращением. В процессе выступления он сообщает и имя, которым отныне будет именоваться. Традиция менять имя при восшествии немного моложе всей истории папства. Только 56-й по счету понтифик повелел называть себя иначе.

Функции титула папы Римского

Привычное название титула на самом деле является сокращением его официального наименования.

Полностью оно звучит как Епископ Рима, викарий Христа, преемник князя апостолов, верховный первосвященник Вселенской церкви, Великий понтифик, Примас Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, суверен государства-города Ватикан, раб рабов Божьих.

Такое длинное перечисление связано с обязанностями понтифика. Статус папы римского подразумевает три функции: руководство Святым Престолом, преемничество Святого Петра и осуществление обязанностей суверена Ватикана.

Глава Святого Престола

Статус главы Святого Престола означает, что папа римский руководит католической церковью. Он наделен высшей судебной и исполнительной властями. Судебная подразумевают следующие обязанности:

любое судебное дело может быть подано папе как первой инстанции;

кардиналы, нунции и епископы, обвиняемые в преступлениях, подсудны только папе римскому;

он разрешает дела в 3-й инстанции по апелляциям в церковных процессах (при этом запрещается обращаться к светскому суду с обжалованием).

Обладая исполнительной властью, папа римский

учреждает, изменяет и ликвидирует епископства;

назначает, утверждает в должности, переводит и смещает епископов;

заполняет вакансии;

распоряжается на высшем уровне церковным имуществом;

осуществляет право посвящения в блаженные и святые.

Преемник Святого Петра

Апостол Петр — это один из 12 ближайших учеников Иисуса Христа. Именно он был первым Епископом Рима (папой римским) и, соответственно, основателем Римской (католической) церкви.

Апостол Петр получил власть прямо от Христа, то есть был его наместником. По этой причине Петрово преемство не основано ни на каких постановлениях и означает единство церкви.

Признание первенства пап римских необходимо для спасения: тот, кто не повинуется ему — схизматик, ведь отступает от всей линии преемников Иисуса.

Как последователь Петра, понтифик обладает верховной властью в вопросах вероучения и морали — эту сторону власти еще называют апостольской. Так, Епископ Рима следит за чистотой вероучения, занимается миссионерской деятельностью, созывает переносит или распускает Вселенские соборы, ведет их заседания и утверждает их решения.

Постановления папы римского непреложны, потому что выражают сущность церковной веры.

Суверен Ватикана

Если две предыдущие функции были духовными, то управление Ватикана — светская сторона полномочий папы римского. Иерарху принадлежит вся власть в городе-государстве. Она закреплена за ним на неопределенный срок.

Интересные факты о выборах папы Римского

Папа римский Франциск I. www.globallookpress.com / Ettore Ferrari