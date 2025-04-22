«Настанет конец»: Айза-Лилуна Ай описала будущее после смерти Папы Римского

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 32 0

Айза-Лилуна Ай назвала смерть Папы Римского предвестником конца света

«Настанет конец»: Айза-Лилуна Ай описала будущее после смерти Папы Римского

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Блогер вспомнила легендарное пророчество средневекового богослова.

Блогер Айза-Лилуна Ай предсказала конец света после смерти Папы Римского Франциска, обратив внимание на 900-летний текст «Пророчества о папах» святого Малахии. Своим мнением звезда поделилась с подписчиками в Telegram-канале.

«Согласно рукописи, Франциск — последний Папа. После него „город на семи холмах будет разрушен, и страшный Судия станет судить людей“», — процитировала текст Айза.

Многие поклонники звезды скептически отнеслись к ее словам. Они напомнили о том, как часто в мировой истории озвучивались пророчества о конце света. Более того, пользователи сети уверены, что смерть понтифика можно воспринимать и без грусти, ведь для христианина уход из жизни на Пасху — великая радость. Также подписчики звезды напомнили, что в Библии не указана конкретная дата конца света.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ректор католической семинарии Петербурга напомнил о важных реформах Папы Римского Франциска.

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