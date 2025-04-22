В США предложили раздать бездомным наркотики

Мэр Ланкастера считает, что таким образом можно решить проблему с бомжами.

Максимально радикальное решение проблемы с бездомными предложил глава калифорнийского города Ланкастер Р. Рекс Пэррис. Он считает, что зачистить улицы от бомжей поможет бесплатная раздача наркотиков в неограниченном количестве.

Мэр пояснил, что такую чистку нужно устроить на федеральном уровне. Ведь речь идет о бездомных преступниках, грабителях, насильниках и убийцах.

По мнению Пэрриса, если бомжи так любят наркотики, пусть накачают себя этой отравой раз и навсегда.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Челябинской области полиция обнаружила нарколабораторию. Общий вес мешков, набитых психотропными веществами, достигает 300 килограммов. А стоимость запрещенного товара оценивается в астрономическую сумму, равную годовому бюджету небольшого города — более миллиарда рублей.