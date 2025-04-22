Пользователи соцсетей из Украины глумились над смертью Папы Римского Франциска

Смерть Папы Римского вызвала не только поток соболезнований со всего мира. Украинцы воспользовались печальным поводом, чтобы поглумиться над понтификом в соцсетях.

До этого агентство Reuters сообщало, что украинские католики обиделись на Франциска из-за того, что он «не встал на сторону Украины в конфликте с Россией».

Ну а сейчас они шутят на тему причин смерти — направлений, с которых покойного могла атаковать респираторная инфекция и загробной жизни святого отца.