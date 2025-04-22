«Печальная весть»: Цискаридзе расстроен смертью скульптора Церетели

Художник скончался на 92-м году жизни.

Народный артист России и ректор Академии русского балета имени А. Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что смерть скульптора Зураба Церетели — это печальная весть.

«Пришла печальная весть, не стало художника-монументалиста, скульптора, педагога Зураба Церетели. Ему был 91 год», — написал артист балета в своем Telegram-канале.

Он также поделился кадрами памятника братству народов, истории и языку. Цискаридзе отметил, что колонна, высота которой составляет 40 метров, была спроектирована Церетели совместно с поэтом и архитектором Андреем Вознесенским.

Впервые о смерти Церетели стало известно из уст его помощника Сергея Шагулашвили. Он рассказал 5-tv.ru, что художник скончался в половину второго ночи у себя в мастерской. Причина — остановка сердца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем известен Зураб Церетели. Он создал несколько сотен скульптур и мозаичных композиций, которые украшают города по всему миру. А его полотна продолжают выставляться на более чем 40 выставках.