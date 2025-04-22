Зураб Церетели: величие, запечатленное в вечности

Этой ночью у художника остановилось сердце.

В ночь на 22 апреля на 92-м году жизни скончался художник-монументалист, живописец, скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале. Сердце художника остановилось в половину второго ночи.

Церетели — всемирно известный деятель искусств, чей талант оценили по достоинству. Он является обладателем самых престижных наград и званий. Среди них — Народный художник СССР и России и Герой Социалистического труда, а также ордена Ленина и Дружбы Народов.

Зураб Церетели создал несколько сотен скульптур и мозаичных композиций, которые сегодня украшают города по всему миру. А его произведения графики и живописи представлены на суд зрителю на более чем 40 выставках.

Как лучше понять искусство

Рухадзе Анатолий/ТАСС

Жизненная история — ключ к пониманию искусства. Путь Зураба Церетели был монументальным, перипетии нашли отражение в его работах. Художник родился в январе 1934 года в Тбилиси. Его мать была представительницей древнего княжеского рода, а отец — инженером-строителем. Это был практичный, очень далекий от искусства человек.

Другое дело — дядя Зураба по материнской линии. Георгий Нижарадзе был прославленным в Грузии живописцем. Церетели большую часть детства провел у него дома. Он отдал свое сердце искусству, научился рисовать и, что самое главное, тонко чувствовать.

Детство, проведенное в обществе дяди, определило судьбу Церетели. В 18 лет он не терзался сомнениями, а усердно работал, чтобы поступить в Тбилисскую государственную академию художеств. Учеба там давалась непросто, однако в 1958 году Зураб получил диплом с идеальными оценками.

Следующий жизненный этап — работа в институте истории, археологии и этнографии при Академии наук Грузии и повышение квалификации во Франции. Там Церетели познакомился с Пикассо и Марком Шагалом. Это был важный шаг к огранке таланта Зураба. Он решил, что будет развиваться в декоративно-монументальном направлении.

Этот выбор кажется судьбоносным. С одной стороны — советы великих наставников, с другой — голос эпохи. В 60-е годы страна переживала период глобального подъема и развития. Скульптуры были популярны, как никогда. Спросом пользовались также фрески, живописные панно и мозаики. Именно с них Церетели начал.

Это был грандиозный путь от оформления автобусных остановок в Абхазии до составления мозаичных композиций на посольствах Советского Союза за рубежом. Церетели был главным художником Министерства иностранных дел СССР, он представлял величие Родины за границей, увековечивал свой талант.

Работы Зураба Церетели отличаются многогранностью, яркой цветовой палитрой, эмоциональной выразительностью и уникальным синтезом традиций и новаторства. Каждое мозаичное панно отражало автора в полной мере. Так, как он не смог бы рассказать о себе словами. Каждое произведение Церетели — это он сам.

Наибольшую известность Зурабу Церетели принес Монументальный ансамбль детского курортного городка в Адлере, памятник Петру I, монумент «Дружба навеки» в Москве, «Слеза скорби» в Нью-Джерси, а также монументы во Франции и Испании.

В начале 90-х Церетели переехал в Москву и стал главным монументалистом города. Он внес большой вклад в создание архитектурных памятников и монументальных ансамблей. К слову, его работы располагались не только в столице, но и во многих других городах России. А позднее — добрались до Бразилии, Великобритании, Испании, США, Франции и Японии.

Церетели известен не только выдающимися монументами, сверкающими мозаиками и монументальными композициями из литого и чеканного металла. Сам творец всегда называл себя живописцем и особенно трепетно относился к станковой живописи.

Живопись

Моргунов В.ТАСС

Наследие Церетели — это несколько тысяч полотен. Они хранятся в коллекциях многих музеев и галерей, в частных и корпоративных собраниях и, конечно, в мастерских самого художника. Картины Церетели — это пейзажи созданного им фантасмагорического мира. Каждое полотно — это яркое сплетение красок и оттенков, причудливые образы, предметы и детали.

В картинах Церетели отражал свое эмоциональное состояние. Он вовлекал в работы пространство, которое строил сам, подчинял собственным законам. Зураб любил яркие, кричащие цвета, также как глухой черный. Им он заполнял контуры, а потому многие живописные произведения напоминают эмаль, в которой Церетели часто работал.

Возможно, именно поэтому Церетели настолько трепетно относился к своим полотнам. Все они — наиболее точное отражение его внутреннего мира, его уникальной действительности и неповторимого букета чувств.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Зураб Церетели был добрым, чутким и бесконечно талантливым человеком. Он никогда не прекращал творить, а в последние годы жизни старался обучить ремеслу своих учеников. В любом случае его наследие навсегда останется великим, уникальным и светлым — таким же, каким был сам Церетели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни.