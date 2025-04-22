Турбо в минус: сотрудники автоинспекции разогнали ночных гонщиков в Петербурге

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Полиция прервала ночную гонку стритрейсеров на Крестовском острове

Фото, видео: 5-tv.ru

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Несколько машин эвакуированы, водителям выписали протоколы об административных правонарушениях.

Вечеринку стритрейсеров сорвала петербургская полиция. Ночью гонщики собрались на Крестовском острове. Начали дрифтить и устраивать заезды на высокой скорости. Госавтоинспекция нагрянула в разгар мероприятия.

Четыре автомобиля отправились на спецстоянку. Владельцев подозревают в изменении номерных агрегатов. Если это подтвердится, им грозит уголовная ответственность по статье за подделку или уничтожение идентификационного номера.

Также составили административные протоколы и за слишком шумные двигатели. Такие авто вообще могут снять с регистрации. Всего полиция осмотрела более полусотни машин.

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Турбо в минус: сотрудники автоинспекции разогнали ночных гонщиков в Петербурге

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