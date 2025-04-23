На Эльбрусе возобновили поиски пропавших туристов
Вечером спасатели были вынуждены временно приостановить операцию из-за плохой видимости.
Фото, видео: Губский Иван/ТАСС; 5-tv.ru
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На Эльбрусе возобновили поиск пропавших туристов. Накануне стало известно о пропаже группы, которая совершала восхождение и не зарегистрировала свой маршрут.
По предварительным данным, за несколько десятков метров до вершины у двоих участников началась горная болезнь.
На помощь сразу выдвинулась группа спасателей, но после наступления темноты поисковую операцию остановили.
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