На Эльбрусе возобновили поиски пропавших туристов

На Эльбрусе возобновили поиск пропавших туристов. Накануне стало известно о пропаже группы, которая совершала восхождение и не зарегистрировала свой маршрут.

По предварительным данным, за несколько десятков метров до вершины у двоих участников началась горная болезнь.

На помощь сразу выдвинулась группа спасателей, но после наступления темноты поисковую операцию остановили.