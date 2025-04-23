Готовил теракты по приказу Киева: кого депортировали из России

Как заявили в ФСБ, агент собирал информацию о наших политических и силовых структурах и участвовал в планировании терактов.

Молдавский агент депортирован из России с запретом въезда на 60 лет. Известно, что он напрямую подчинялся начальнику Главного управления разведки Украины (ГУР) Кириллу Буданову*. По его заданию вербовал жителей Молдавии для совершения терактов на территории нашей страны. И играл не последнюю роль в планировании диверсий. Сам же во всем признался, как только был рассекречен сотрудниками Федеральной службы безопасности России. О преступных связях — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Целищева.