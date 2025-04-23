Путин заявил о необходимости развития перспективных технологий для ВС РФ

Опыт России в ведении специальной военной операции стал объектом пристального изучения во всех армиях мира. И поэтому нашей стране необходимо быть на шаг впереди. Об этом сегодня сказал Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, которое в эти минуты идет в Кремле. Главная тема — развитие Вооруженных сил страны. И вот первые заявления президента.

«Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции как в части тактики, так и технического развития оружия, изучают, без всякого преувеличения, все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичных компаний, а нам нужно быть на шаг впереди, как это у нас неоднократно получалось в последнее время. И, уверен, и будет получаться в будущем. Как уже говорил и дальше, без бюрократических проволочек, эффективно необходимо адаптировать вооружения и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Все возможности для этого у нас есть», — заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что важно учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооруженные конфликты будущего.

«Важно также ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования. Особое внимание уделить безэкипажным катерам, другим морским системам. Актуальная задача — развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности, беспилотники, а в перспективе и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее, прочее. В этой сфере у нас есть определенные практические наработки, изготовленные комплексы уже имеются. Но нужно двигаться быстрее на этих самых современных, востребованных, перспективных направлениях. Но еще о чем бы хотел сказать: нужно обязательно развивать все то, что является перспективным, и все то, что сегодня даже не обсуждается», — отметил глава государства.