Мишустин объявил о намерениях сократить ненефтегазовый дефицит в России

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Мишустин: РФ сократит дефицит в ненефтегазовом секторе и увеличит доходы к 2030 году

Фото, видео: Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Астахов; 5-tv.ru

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Россия нацелена на увеличение доходов, которые не связаны с продажей энергетических ресурсов.

Россия нацелена на увеличение доходов, не связанных с продажей энергетических ресурсов, и снижение ненефтегазового дефицита, что поможет сдержать инфляцию. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегии Министерства финансов в Национальном центре «Россия».

«По поручению главы государства был подготовлен перспективный финансовый план до 2030 года», — поделился Мишустин.

«Предполагается и дальнейшее снижение ненефтегазового дефицита, повышение доходов, которые не связаны с продажей наших энергоресурсов. Это поможет, в том числе, сдержать инфляционные процессы, но и в среднесрочной перспективе укрепить наш финансовый суверенитет», — отметил он.

Кроме того, премьер добавил, что уровень валового внутреннего продукта России в 2024 году вырос на 4,3% по сравнению с прошлым годом. Этот рост значительно опередил динамику стран, которые ввели санкции против России.

Мишустин также подчеркнул, что дефицит бюджета соответствует прогнозируемым значениям, а государственный долг снизился относительно ВВП.

Ранее 5-tv.ru писал, что инвесторы системно финансируют проекты РФ вопреки внешнему давлению.

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