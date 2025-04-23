Патрушев и Здунов обсудили развитие сельского хозяйства Республики Мордовия

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 14 0

Агропромышленный комплекс Мордовии уже более десяти лет демонстрирует рост.

Патрушев и Здунов обсудили развитие сельского хозяйства Республики Мордовия

Фото: пресс-служба вице-премьера Д.Патрушева

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым, сообщает пресс-служба вице-премьера. Обсуждались вопросы развития агропромышленного комплекса и экологии в республике.

Агропромышленный комплекс Мордовии уже более десяти лет демонстрирует рост. В прошлом году объем валовой продукции сельского хозяйства составил почти 118 миллиардов рублей: было собрано более 1,3 миллиона тонн зерна при лучшей урожайности в Приволжском федеральном округе, а также более одного миллион тонн сахарной свеклы.

В текущем году в Мордовии планируют засеять сельскохозяйственными культурами 755 тысяч гектаров. Глава региона подчеркнул, что аграрии полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами, включая топливо и минеральные удобрения. Благодаря использованию семян отечественной селекции, наращиваются объемы импортозамещения по целому ряду культур.

По итогам прошлого года Мордовия занимает третье место в России по производству молока. В 2024 году в регионе было произведено более 550 тысяч тонн молока, что больше, чем годом ранее. В январе — марте текущего года также фиксируется рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На поддержку агропромышленного комплекса Мордовии в этом году будет направлено более два миллиарда рублей из федерального бюджета.

Большая работа в Мордовии ведется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» — региону выделено около 1,5 миллиарда рублей.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено итогам реализации национального проекта «Экология» и участию региона в новом национальном проекте «Экологическое благополучие». Глава региона рассказал о ходе обновления инфраструктуры для хранения и переработки твердых коммунальных отходов. Дмитрий Патрушев призвал ускорить работу по ликвидации несанкционированных свалок в регионе.

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