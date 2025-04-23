Пожар на территории «Москва-Сити» случился из-за воспламенения стройматериалов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 94 0

Информация о горящем автомобиле не подтвердилась, отметили в МЧС РФ.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пожар на территории «Москва-Сити» в столице произошел из-за воспламенения строительных материалов. Информация о горящем автомобиле не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В данный момент возгорание ликвидировано на площади 20 «квадратов». Эвакуация посетителей торгового центра «Афимолл Сити» не потребовалась. Пока нет информации о пострадавших людях.

ТРЦ уже работает в штатном режиме, заявили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru делился кадрами с места происшествия.

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