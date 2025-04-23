«Я комплексовала»: Айза сделала пластическую операцию

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 20 0

Айза-Лилуна Ай сделала пластическую операцию на грудь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; Личный архив Айзы; 5-tv.ru

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Это десятое по счету хирургическое вмешательство телеведущей.

Блогер Айза-Лилуна Ай сделала уже десятую по счету пластическую операцию — вернула форму груди после удаления имплантатов. Айза рассказала 5-tv.ru, что таким образом ей удалось избавиться от комплекса, который мучил ее 15 лет.

«Для каждой женщины важно любить свою грудь и хотеть ее показать. Когда-то я комплексовала из-за проблем с грудью, но сейчас я снова ощущаю себя красивой женщиной», — рассказала блогер.

Суть операции — подтянуть грудь без имплантатов и сделать реконструкцию. Период реабилитации после таких вмешательств — около месяца. Первая неделя самая сложная, наблюдается острая боль и недомогание. В течение следующих 30 дней необходимо спать на спине и носить компрессионное белье.

Пластический хирург Айзы — Дмитрий Мельников. Он вместе с командой разработал уникальную, облегченную версию компрессии, которая значительно упрощает период реабилитации.

Любое хирургическое вмешательство подразумевает вероятность осложнений. В случае Айзы это могли быть гематомы, серомы, воспаления и лигатурные свищи. К счастью, блогерша восстановилась быстро. Важно создавать благоприятные условия в период реабилитации — исключить алкоголь и курение, внимательно относиться к рекомендациям врача, не переутомляться.

«Нужно понимать, что человеческие ткани — не мраморная скульптура. Собранная на операционном столе форма „усаживается“ до полугода, и только потом мы можем адекватно оценивать результат. В случае с Айзой операция прошла гладко, без осложнений. Чему я очень рад и благодарен за доверие», — рассказал 5-tv.ru Дмитрий Мельников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Айза-Лилуна Ай описала будущее после смерти Папы Римского.

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