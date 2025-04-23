Твердость и мягкость: Елена Север рассказала об успехе женщин в бизнесе

Певица подчеркнула, что успех в сфере предпринимательства для женщины — это не только амбиции, но и умение сохранять гармонию внутри семьи.

Певица Елена Север считает, что бизнес требует жесткости, но женщина должна оставаться мягкой. Таким мнением она поделилась во время беседы с 5-tv.ru на церемонии Премии журнала FB «Женщина года».

Север добавила, что знает немало женщин, которые не уступают мужчинам в бизнесе, но при этом сохраняют свою женственность и силу духа. На вопрос о том, как совмещать карьеру и семью, Елена призналась, что вести дела вместе с мужчиной — непросто, но жизненно важный баланс можно найти. Впрочем, по ее мнению, семья всегда должна быть на первом месте.

«Когда погружаешься в бизнес с головой — понимаешь, что твоя семья лишается тебя», — сказала она.

Север подчеркнула, что успех в бизнесе для женщины — это не только амбиции, но и умение сохранять гармонию внутри семьи.

Известная певица, актриса, телеведущая и общественный деятель Елена Север удостоилась награды премии «Женщина года» по версии журнала FB в номинации «Кинопродюсер года».

Церемония состоялась 21 апреля в пространстве событий «Матрешка» в Сколково. Премия собрала самых ярких женщин из мира бизнеса и искусства.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Елена Север рассказала о создании фильма «Северный полюс».