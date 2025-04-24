Под каблуком: Буйнов описал свое видение настоящей женщины

Певец уверен, что представительницы прекрасного пола должны сочетать в себе несколько важных качеств.

Женщина должна четко разделять роли: иногда быть любовницей, иногда — профессионалом. Об этом 5-tv.ru заявил певец Александр Буйнов на церемонии «Премии «Женщина Года» от журнала FB.

По его словам, истинная женственность заключается в умении сочетать эти качества. Также важно всегда оставаться женственной.

«Настоящая женщина должна быть женственной, извините за тавтологию, а как еще назвать? Ну, не мужественной, правильно? Хотя бывают женщины мужественные. Это касается совершенно других понятий», — прокомментировал он.

Впрочем, иногда, отметил певец, в характере женщины может проявиться и жесткость. Мужчине в этом случае не остается ничего другого, как подчиниться.

«Какая она в профессии, какая она дома, как она мужика под каблук — и зажимает его. Настоящая женщина так делает. Я так живу», — добавил Буйнов.

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