Под каблуком: Буйнов описал свое видение настоящей женщины

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 18 0

Буйнов: женщина должна четко разделять роли любовницы и профессионала

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Певец уверен, что представительницы прекрасного пола должны сочетать в себе несколько важных качеств.

Женщина должна четко разделять роли: иногда быть любовницей, иногда — профессионалом. Об этом 5-tv.ru заявил певец Александр Буйнов на церемонии «Премии «Женщина Года» от журнала FB.

По его словам, истинная женственность заключается в умении сочетать эти качества. Также важно всегда оставаться женственной.

«Настоящая женщина должна быть женственной, извините за тавтологию, а как еще назвать? Ну, не мужественной, правильно? Хотя бывают женщины мужественные. Это касается совершенно других понятий», — прокомментировал он.

Впрочем, иногда, отметил певец, в характере женщины может проявиться и жесткость. Мужчине в этом случае не остается ничего другого, как подчиниться.

«Какая она в профессии, какая она дома, как она мужика под каблук — и зажимает его. Настоящая женщина так делает. Я так живу», — добавил Буйнов.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Александр Буйнов назвал причину своей болезни. Виновато, уверен, певец, его отношение к женщинам.

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