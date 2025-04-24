Миф или нет: может ли мертвец проснуться в гробу

На вопрос, веками наводящий ужас на людей, ответил судебно-медицинский эксперт.

Летаргический сон — это миф. Проснуться в гробу после погребения невозможно. Такое заявление в интервью изданию Газета.ру сделал судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Лопухина Пироговского Университета Минздрава России Алексей Решетун.

По мнению специалиста, перечисленные явления — не более чем литературные байки, приправленные народными приданиями и суевериями. Решетун подчеркнул, что многоэтапная система фиксации трупных изменений практически полностью исключает вероятность попадание в морг, скажем так, не совсем умершего человека.

«Естественно, мы не можем на 100% исключать такую возможность, но она касается в первую очередь каких-то очень отдаленных уголков нашей страны, там, где система выезда, констатации не развита или ее вообще нет, или в случае экстремальных условий, когда нет возможности медицинскому работнику осмотреть тело человека. Но это все-таки из разряда казуистики. Достоверных подобных случаев я лично не знаю ни одного», — сказал судмедэксперт.

Решетун объяснил, что при обнаружении тела без явных признаках трупных изменений, таких как скелетирование, мумификация или гниение, на место всегда вызывается бригада медиков скорой помощи. Врачи определяют, мертв человек или нет, тоже не на глаз. Они снимают кардиограмму, чем подтверждают отсутствие сердцебиения, фиксируют мышечное окоченение, трупные пятна и прочее.

Кроме того, медработники заполняют специальный бланк констатации, в котором указываются время и предполагаемая причина смерти. Затем прибывает следственная группа, в составе которой есть судмедэкперт. Если вместо группы на месте оказывается только участковый, он подробно труп не изучает, но передает его в морг, где осмотр и фиксация вышеперечисленных признаков проводится снова. Тело также фотографируют. Многоэтапная экспертиза — гарантия доказательства смерти, а значит, очнуться исследуемый просто не может.

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