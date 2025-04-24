Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Чили

Очаг находился на глубине 27 метров.

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Толчки зафиксированы в 03:20 по UTC (06:20 по мск. — Прим.ред.). Землетрясение произошло в 66 километрах к юго-западу от города Овалье. Его население — 77,1 тысячи человек. Очаг находился на глубине 27 километров.

В настоящий момент угроза возникновения цунами не была объявлена. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два землетрясения магнитудой 5,2 и 6,3 произошли у берегов Камчатки. Толчки зафиксированы с разницей в минуту. Первое землетрясение было ощутимо на расстоянии 460 километров от Петропавловска-Камчатского, очаг пролегал в акватории Тихого океана на глубине 50 километров.

Второе было мощнее, оно произошло в 101 километре от села Никольского на Командорских островах. Очаг находился на глубине 66 километров. Неизвестно, как землетрясения повлияли на местных жителей, информации о пострадавших или разрушениях нет. Люди в Усть-Камчатском округе и Никольском ощутили толчки мощностью в 3-4 балла.