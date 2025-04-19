Два землетрясения магнитудой до 6,3 произошли у берегов Камчатки

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

В обоих случаях очаг подземных толчков находился под водами Тихого океана.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Камчатки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У восточного побережья Камчатки произошли два землетрясения с разницей в одну минуту. Об этом сообщается в публикации в Telegram-канале Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН), а также местной прессе со ссылкой на организацию.

Магнитуда землетрясений составила 5,2 и 6,3. Согласно данным специалистов, первое сейсмособытие было зарегистрировано в 03:40, подземные толчки наблюдались на расстоянии 460 километров от Петропавловска-Камчатского, а очаг находился в акватории Тихого океана на глубине 50 километров.

Второй толчок, более мощный, прогремел примерно в том же районе, в 101 километре от села Никольского на Командорских островах. Очаг залегал на глубине 66 километров. Сказались ли землетрясения на жизни ближайших населенных пунктов, не сообщается, но можно предположить, что отголоски силой в 3-4 балла люди ощутили в Усть-Камчатском округе и в Никольском.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный. Одно из его мощнейших извержений произошло ровно два года назад, 11 апреля 2023-го, спустя еще год вулкан выбросил пепел на высоту 12 километров.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.14
-0.88 92.22
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

0:17
Два землетрясения магнитудой до 6,3 произошли у берегов Камчатки
23:47
Россия вышла из соглашения по Баренцеву морю
23:33
«Сатанинские силы»: епископу Маркелу снова не дали вылететь за Благодатным огнем
23:17
«Ничего святого»: боевики ВСУ при отступлении разграбили храм в Курской области
23:01
Муцениеце о решении сына жить с Прилучным: «Все пройдут все круги ада»
22:44
«Под наблюдением врачей»: сын Михаила Боярского прокомментировал его состояние

Сейчас читают

Михаил Боярский госпитализирован после падения на спектакле в Петербурге
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи
Больше не могу: как не выгореть на работе и что делать, если это уже произошло

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года