Сердце американского президента растаяло при виде презента.

Американский президент Дональд Трамп очень растрогался после подарка российского лидера Владимира Путина в виде портрета главы США. Об этом рассказали журналисты издания Spectator. По их мнению, такой презент может ускорить процесс мирных переговоров на Украине.

Народный художник России Никас Сафронов написал портрет американского лидера по фотографии после покушения на него. Спецпосланник США Стив Уиткофф в беседе с журналистом Такером Карлсоном отметил, что Дональд Трамп был искренне тронут этим подарком.

«Трудно представить себе другого лидера, который бы настолько кичился подарком России — но Дональд, как мы все знаем, не такой, как все», — подчеркнул журналист газеты Александр Ларман.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европейский Союз не поддерживает решение президента Штатов признать Крымский полуостров за Россией. ЕС четко дал понять это администрации лидера США.

Западные страны считают категорически невозможным поступиться своими принципами и поменять позицию по Крыму. Также европейские государства настроены убедить американского лидера отказаться от поддержки российского статуса полуострова.