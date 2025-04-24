«Мода давно умерла»: Жасмин не следит за трендами

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 35 0

Певица Жасмин не следит за трендами моды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Певица полностью доверяет своему консультанту, которая чувствует певицу и помогает выглядеть ей красиво.

Певица Жасмин не следит за трендами, а задает их. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии «Fashion People Awards 2025».

«Я вообще трендам особо не доверяю в последнее время, я диктую сама тренды — и это правда. Я хочу быть индивидуальной, я не хочу следить за кем-то, чтобы быть в тренде с тем, что увидела у кого-то и так далее. Мне это абсолютно не интересно», — поделилась артистка.

Помимо этого Жасмин рассказала о взаимоотношениях со своим стилистом. По словам артистки, она полностью доверяет своему консультанту, которая чувствует певицу и помогает выглядеть ей красиво.

«Иногда по моему лицу видно, нравится мне вещь или нет, она уже меня хорошо чувствует. Мы уже, не сказать, что много работаем, но и не мало, и, мне кажется, уже нашли понимание друг друга. Но я понимаю, что она — профессионал своего дела, и чувствую, что она делает меня красивой. Никогда не испортит мою внешность, а только подчеркивает достоинства», — рассказала Жасмин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жасмин в день рождения невестки требует внуков.

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