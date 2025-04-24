Обрушение шахты произошло на золотом руднике в Конго

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 20 0

Есть погибшие.

Обрушение шахты произошло на руднике в Конго

Фото: 5-tv.ru

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Шахта обрушилась на золотом руднике Лухихи в Конго. О происшествии сообщает агентство Reuters.

В публикации отмечается, что инцидент произошел на востоке Демократической Республики в провинции Южное Киву, которая была ранее захвачена повстанцами из движения М23. В результате обрушения погибли люди.

«По меньшей мере десять человек погибли в результате обрушения золотого рудника», — уточняется в материале агентства.

Назначенный новым руководством региона губернатор Дуглас Дуния Масумбуко отметил, что число погибших может возрасти. По его словам, многие пострадали в результате инцидента, золотодобытчикам оказывается экстренная медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что в шахте «Садкинская» Ростовской области обвалилась порода. В забое находились около 75 горняков. Их оперативно подняли на поверхность. По предварительным данным, под завалом на глубине 125 метров остаются два шахтера.

Шахта «Садкинская» — крупнейшее угольное предприятие региона. Ее открыли относительно недавно — чуть больше 20 лет назад.

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