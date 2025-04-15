В шахте «Садкинская» Ростовской области обвалилась порода

В Ростовской области разворачивается спасательная операция. Сегодня утром в подземной выработке шахты «Садкинская» обвалилась порода.

В забое находились около 75 горняков. Их оперативно подняли на поверхность. По предварительным данным, под завалом на глубине 125 метров остаются два шахтера.

Их поиском сейчас занимаются спасатели, они используют специальную технику. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Свою проверку начала прокуратура.

Шахта «Садкинская» — крупнейшее угольное предприятие региона. Ее открыли относительно недавно — чуть больше 20 лет назад.