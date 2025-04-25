Не беспокойтесь о весе: российские ученые запатентовали препарат от ожирения

Российские ученые запатентовали генный препарат от ожирения
Фото: 5-tv.ru
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Лекарство уже прошло испытание на мышах.
Российские ученые запатентовали генный препарат, который поможет бороться с ожирением. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Генные биоинженеры научно-технологического университета «Сириус» зарегистрировали патент на препарат, который в будущем может помочь решить глобальную проблему нашего времени — ожирение.
Один из самых эффективных способов побороть лишний вес — это преобразовать его из белых жировых клеток в каталитически активные и более способные к расщеплению, например, через перепрограммирование.
«Предложенное изобретение предоставляет упакованный в экспрессионный AAV-вектор вариант нуклеиновой кислоты, кодирующей ген PRDM16», — говорится в документах Роспатента.
Испытание на мышах препарат уже прошел. Им при помощи инъекции вводили аденоассоциированный вирусный вектор, который стимулирует преобразование белой жировой ткани в бурую, что способствовало снижению массы у животных.
В будущем эта инновация может помочь в лечении метаболических нарушений, например, ожирения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России создали уникальный препарат от рака.
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