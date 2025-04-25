Крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам
Это связано с ожиданиями возможного смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка России.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Крупнейшие российские банки в апреле снизили ставки по вкладам. Это произошло в преддверии заседания Центробанка, которое пройдет сегодня.
На заседании примут решение по ключевой ставке, от которой напрямую зависит доходность по вкладам. Сейчас банки предлагают максимум 19% годовых. Тогда как еще месяц назад можно было найти предложение со ставкой выше 21%.
Эксперты считают, что снижение ставок по вкладам связано с ожиданием банков снизить ключевую ставку. Хотя большинство аналитиков прогнозируют, что на сегодняшнем заседании регулятор все же оставит ставку на уровне 21%.
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