При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик

В результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) Ярослав Москалик. Об этом сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета (СК) России.

Взрыв прогремел рядом с многоэтажным жилым домом в микрорайоне Авиаторов на бульваре Нестерова в 11 часов утра. Автомобиль взорвался и загорелся. От ударной волны на нижних этажах здания выбило окна.

По имеющимся данным 5-tv.ru, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненного поражающими элементами. Целью было убийство военнослужащего.

По факту взрыва автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105, статьей 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).

Следственно-оперативная группа приступила к осмотру места происшествия.