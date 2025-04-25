В Перу обнаружили мумию женщины возрастом 5 тысяч лет исключительной сохранности

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 46 0

Предположительно ей было 20-35 лет.

В Перу нашли мумию возрастом 5000 лет исключительной сохранности

Фото: www.globallookpress.com/Kenneth Garrett

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В Перу группа археологов нашла древнее захоронение молодой женщины высокого социального положения. Возраст находки составляет около пяти тысяч лет. Об этом сообщили на сайте Министерства культуры республики.

«Это исключительное захоронение, поскольку сохранились кожа, волосы и ногти, что является редкостью в этой местности, где обычно находят только остатки скелета», — подчеркнули в ведомстве.

Мумию женщины нашли в Асперо, в одном из центров древнего города Караль-Супе. Это старейшая из известных цивилизаций Америки, которая существовала примерно в период с 3000 до 1800 года до нашей эры. Предположительно, на момент смерти жительнице поселения было 20-35 лет.

Как пояснили ученые тело женщины было завернуто в несколько слоев ткани. Помимо этого, на месте захоронения обнаружили покрывало с перьями попугаев, головной убор с пучками скрученных нитей, раковина амазонской улитки, клюв тукана, инкрустированный бусинами и другие вещи.

В ведомстве отметили, что характеристики подношений указывают на то, что жительница занимала при жизни высокое социальное положение. Это также подтверждает и ведущую роль женщин в этом древнем обществе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Якутии нашли мумию саблезубого котенка.

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