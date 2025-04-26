Решил вернуться? McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 33 0

Роспатент: McDonald's подал заявку на товарный знак в России

McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

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Компания снова намерена продавать еду и напитки.

Сеть ресторанов McDonald’s подала заявку на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс» в России. Это следует из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Фото: 5-tv.ru

Обращение было подано в декабре 2024 года. Роспатент ее опубликовал в 2025 году, в апреле заявку приняли к рассмотрению. Компания также предоставила документ, который подтверждает, что товары и оказываемые услуги соответствуют действующим требованиям законодательства.

Под этим товарным знаком от бренда в России будут производить и продавать еду с напитками. В том числе быстрого приготовления. Помимо этого, компания собирается предоставлять ресторанные услуги и доставлять свои товары.

К слову, зарегистрировала новые товарные знаки в России и южнокорейское предприятие Hyundai. Согласно данным из Роспатента, автомобилестроительная компания теперь может производить и продавать в РФ машины, автобусы, тягачи, грузовики, автоприцепы и тракторы, несмотря на прекращение производства и продаж автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что европейские бренды Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки до 2034 года.

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