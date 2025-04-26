Товарные знаки двух люксовых европейских брендов были зарегистрированы в Роспатенте

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 16 0

Товарные знаки Chanel и Rolex были зарегистрированы в Роспатенте

Товарные знаки Chanel и Rolex были зарегистрированы в Роспатенте

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

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Компании планируют продавать в России ряд товаров.

Европейские бренды Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки до 2034 года. Об этом сообщают «Известия».

Французский модный бренд намерен начать продажу в России косметических товаров — парфюм и дезодоранты, мыло и другие средства для ванны и душа, ароматизаторы воздуха.

Также стало известно о регистрации швейцарского бренда часов Rolex. Она, как и у Chanel, рассчитана до 2034 года.

Ранее 5-tv.ru писал, почему закрываются китайские автосалоны в России. Согласно полученной информации, за первый квартал 2025 года закрылось 274 автосалона, из них — 213 с машинами из Поднебесной. Это больше, чем ушло с российского рынка китайских авторитейлов за весь 2023 год — 187. А за первые три месяца 2024-го закрылись 67 торговых точек. Если тренд сохранится хотя бы до конца года, то в целом количество авторитейлов в России будет меньше четырех тысяч.

Низкие продажи каждой отдельной точки, невысокие доходы дилера со сделоки не самый ликвидный модельный ряд — вот основные причины закрытия такого большого количества автосалонов из Китая, отметили в компании.

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