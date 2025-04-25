Любовь в ожидании: почему не стоит вступать в отношения на расстоянии

Решение выбрать такую модель взаимодействия на долгосрочный период — рискованное.

Отношения на расстоянии — формат, в котором больше сложностей, чем преимуществ. Об этом 5-tv.ru рассказал психолог Андрей Клеверин.

Людям, которые состоят в отношениях на расстоянии, особенно важно регулярно прислушиваться к своим собственным ощущениям. Поддерживать связь, не имея возможности встретиться лично, может быть рискованно, если такая модель противоречит вашим ценностям. Когда вы жертвуете своими потребностями ради сохранения отношений, вы наносите вред не только себе, но и своему партнеру, объяснил психолог.

Иногда пары вынуждены находиться далеко друг от друга. Например, супруг может надолго уехать по работе. В таком случае есть перспектива воссоединения семьи, а потому разлуку пережить проще. Однако решение выбирать такой формат отношений на долгосрочный период — рискованное, потому что подобная модель общения многого лишает.

«Она лишает вас возможности иметь детей. Она лишает вас возможности чувствовать какую-то поддержку человека, который находится рядом в трудные моменты. Она лишает вас даже на уровне гормонов», — объяснил эксперт.

Психолог говорит об окситоцине — «гормоне любви». Он вырабатывается в моменты социальных контактов и прикосновений — например, объятий или зрительного контакта. Окситоцин оказывает влияние на ощущение безопасности. Когда он в норме, мы чувствуем, что нужны кому-то.

«У нас один из четырех гормонов очень сильно, влияющих на уровень счастья — окситоцин, вырабатывается исключительно тогда, когда мы испытываем тактильные ощущения, когда мы обнимаемся, прижимаемся. Мы испытываем человеческое тепло рядом. Этот гормон очень сильно влияет на чувство безопасности, на чувство того, что мы кому-то нужны и в итоге на чувство счастья, соответственно отношения на расстоянии очень многого лишают вас», — объяснил эксперт.

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