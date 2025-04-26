«Регион спортивный»: Михаил Дегтярев посетил Ульяновскую область

Министр принял участие в спортивных соревнованиях, вручил награды спортсменам и встретился с губернатором региона.

Министр спорта и президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев поучаствовал в спортивных состязаниях, вручил награды спортсменам и провел встречу с губернатором Алексеем Русских в ходе своего визита в Ульяновскую область.

Дегтярев также посетил торжественное открытие традиционной 81-й легкоатлетической эстафеты на Соборной площади.

«Такие эстафеты — это прочный фундамент массового спорта. Наш президент уделяет огромное внимание развитию физкультуры, и мы продолжим эту работу», — сказал министр спорта.

Вместе с губернатором области Дегтярев вручил спортсменам ведомственные награды и удостоверения к званию «Мастер спорта России». Министр поздравил выдающихся атлетов и выразил благодарность их тренерам.

«Мы за последние 20 лет построили тысячи спортивных объектов, отремонтировали, провели крупные соревнования и будем проводить еще больше. Давайте сегодня отметим всех отличившихся и поблагодарим президента», — отметил Дегтярев.

В рамках поездки в Ульяновскую область министр спорта обсудил с губернатором региона вопросы совершенствования спортивной базы.

«Регион спортивный. Тут все с губернатора начинается. Алексей Юрьевич сам любит спорт, занимается — это очень хорошо. Мы в этом году уже выделили средства в рамках госпрограммы „Спорт России“ на строительство 5 больших площадок открытого типа ГТО. В следующем — еще 6, в 2027 — еще 4. Плюс мы договорились построить 2 ФОКа модульного типа в районах Ульяновской области. Правительство региона определит локацию. И заявлены два больших проекта: Ледовая арена имени Владислава Третьяка, нашего большого друга, президента Федерации хоккея России, легендарного хоккеиста. Мы поддержим однозначно. И второй объект — Центр адаптивных видов спорта. В первую очередь для того, чтобы вовлекать в спортивную реабилитацию ветеранов спецоперации, кто ранение получил. Это задача, поставленная президентом», — объяснил президент Олимпийского комитета.

Немногим ранее Дегтярев посетил церемонию закрытия Всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Волжская Весна». Он вручил победителям награды, а также отметил, что проведение турнира — значимое событие для региона.

«Прежде всего, огромная благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, потому что этот дворец построен благодаря его решению. Ульяновская область для меня родной регион, где прошло мое детство. Поэтому я рад быть сегодня здесь, с вами. Тем более, что турнир очень представительный, приехали спортсмены из 15 регионов», — обратился министр к публике.

После церемонии министр отправился во дворец спорта «Волга-Спорт-Арена». В его стенах Дегтярев провел встречу с участниками Кубка России по бодибилдингу и подчеркнул значение массового спорта.

«На днях в Москве встречался с Рафаэлем Сантохой — президентом Международной федерации бодибилдинга, он рассказал о турнире в Ульяновске, и мы включили его в программу поездки. В России 35% всех, кто занимается спортом, делают это для того, чтобы иметь атлетическую фигуру, выглядеть хорошо и быть примером для окружающих. Это дорогого стоит, и я желаю вам успеха в развитии вашего вида спорта», — заключил Дегтярев.

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