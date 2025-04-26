В Крыму произошло четыре землетрясения

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

В Крыму произошло четыре землетрясения магнитудой от 1,5 до 2

В Крыму зарегистрировали четыре землетрясения

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Жители ближайших территорий ощутили толчки.

На территории Республики Крым специалистами было зафиксировано четыре землетрясения. Об этом стало известно из сообщения заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марины Бондарь.

Первые подземные толчки, по данным эксперта, произошли в акватории Черного моря в 90 километрах от Ялты, а остальные три активности были отмечены на суше вблизи водопада Учан-Су, чем с «РИА Новости» поделилась собеседница.

Самые значительные по силе толчки, со слов сейсмолога, а также согласно оперативным данным, принадлежат энергетическому классу 8,4 и магнитуде 2,3. Бондарь подчеркнула, что проживающие в районе неподалеку от водопада Учан-Су люди ощутили землетрясения, так как глубина очага была небольшой.

Ранее 5-tv.ru писал, что пара землетрясений магнитудой до 6,3 произошли у берегов Камчатки. Они состоялись с разницей в одну минуту. Ученые полагают, что повышенная сейсмическая активность в мире связана с угрозой новых катастроф в ближайшем будущем.

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