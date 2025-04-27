«Надо было брать Машу с Уралмаша»: Волочкова о нежелании зятя общаться со СМИ

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 725 0

Анастасия Волочкова: я королева-мать, а моя дочь — принцесса

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Жених и наследница балерины отказались от роскошного банкета.

Дочь заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за Никиту Григоряна. На мероприятие в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге бывшая балерина Большого Театра приехала в длинном вечернем платье и с эффектным макияжем. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru она поделилась тем, как расценивает огласку вокруг личного торжественного события.

По словам Анастасии, она не собирается мешать собственным влиянием в медийном поле Ариадне в такую важную дату. Она отметила, что невеста всегда будет по-своему интересна общественности.

«Я никогда в жизни не смогу затмить свою дочь, потому что она уникальная девочка и достойна самого лучшего. Я — королева-мать, а она принцесса», — сказала Волочкова.

Несмотря на это, артистка балета подчеркнула, что не разделяет желание избранника Ариадны отказаться от контакта с журналистами, так как сделать это просто невозможно, учитывая, кто мать девушки. Знаменитость пояснила, что для таких решений Никите — жениху ее дочки — нужно было выбирать другую возлюбленную.

«Когда идут разговоры: „Мы — непубличные люди, мы не хотим в СМИ“. Тогда надо было брать Машу с Уралмаша в невесты», — заключила собеседница.

Сама свадьба прошла сравнительно скромно и в стиле «Гэтсби», как предпочла Ариадна. На фоне невесты блистала лишь ее мать.

Ранее, писал 5-tv.ru, Волочкова назвала дату венчания дочери.

Также 5-tv.ru узнал подробности о подготовке торжества и о будущем зяте Волочковой.

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