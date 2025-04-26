«Не вчера и не сегодня»: Волочкова назвала дату венчания дочери

Церемония прошла в приходе святой Екатерины римско-католической церкви в Санкт-Петербурге.

Дочь заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой Ариадна обвенчалась со своим возлюбленным Никитой Григоряном позавчера. Об этом балерина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Она обвенчалась не вчера и не сегодня, а позавчера», — поделилась Волочкова.

Церемония прошла в католической церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. Родителей с обеих сторон не приглашали. Это было камерное мероприятие — только священники и молодожены.

«А сегодня у нас свадьба, собираюсь», — добавила балерина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова раскрыла подробности свадьбы дочери. Родители жениха не будут принимать участия в организации торжества и не придут на него. Анастасии так и не удалось познакомиться с ними, но она не расстраивается. Главное для балерины — счастье дочери, она готова принять любой ее выбор.

Ариадна и ее возлюбленный Никита вложили много сил в подготовку к свадьбе. Для них это особенный день, который не сможет омрачить ни одно обстоятельство. Дочь артистки держит в секрете детали своей личной жизни. О ее женихе известно немного: ему 23 года, он бизнесмен.