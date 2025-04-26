«Не вчера и не сегодня»: Волочкова назвала дату венчания дочери
Дочь Анастасии Волочковой обвенчалась с женихом 24 апреля
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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Церемония прошла в приходе святой Екатерины римско-католической церкви в Санкт-Петербурге.
Дочь заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой Ариадна обвенчалась со своим возлюбленным Никитой Григоряном позавчера. Об этом балерина рассказала в беседе с 5-tv.ru.
«Она обвенчалась не вчера и не сегодня, а позавчера», — поделилась Волочкова.
Церемония прошла в католической церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. Родителей с обеих сторон не приглашали. Это было камерное мероприятие — только священники и молодожены.
«А сегодня у нас свадьба, собираюсь», — добавила балерина.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова раскрыла подробности свадьбы дочери. Родители жениха не будут принимать участия в организации торжества и не придут на него. Анастасии так и не удалось познакомиться с ними, но она не расстраивается. Главное для балерины — счастье дочери, она готова принять любой ее выбор.
Ариадна и ее возлюбленный Никита вложили много сил в подготовку к свадьбе. Для них это особенный день, который не сможет омрачить ни одно обстоятельство. Дочь артистки держит в секрете детали своей личной жизни. О ее женихе известно немного: ему 23 года, он бизнесмен.
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