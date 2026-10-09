Зеркальная деэскалация: Зеленский предложил Москве взаимно отказаться от ударов по энергетике

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 10 0

Украинская сторона утверждает, что эту позицию уже довела до американской команды.

Фото: Reuters/Vladyslav Sodel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зеленский предложил России и Украине взаимно отказаться от ударов по энергетике

Украина готова отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетику. Такое предложение содержится в заявлении украинской стороны, опубликованном в Telgram-канале главы киевского режима Владимира Зеленкого. 

В обращении удары по российским нефтяным объектам названы ответом на действия Москвы против энергетической инфраструктуры Украины.

«Украина не будет сжигать российскую нефтепереработку, если Россия не разрушит нашу энергетику», — говорится в заявлении.

Украинская сторона утверждает, что эту позицию уже довела до американской команды, и рассчитывает на участие Вашингтона в достижении договоренности.

«Мы предлагаем Америке именно такую договоренность и считаем, что силы Соединенных Штатов достаточно, чтобы добиться такого компромисса», — говорится в обращении.

Предлагаемый механизм в Киеве назвали «зеркальной» деэскалацией. Одновременно украинская сторона выступила против смягчения санкционного давления на Россию без предварительных и долгосрочных договоренностей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Путин подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на мировые рынки
23:00
Пенсии в России начнут повышать по новой схеме: что изменится в 2027 году
22:57
Зеленский назвал разрешение на продажу российского дизеля «инвестицией в войну»
22:54
Зеркальная деэскалация: Зеленский предложил Москве взаимно отказаться от ударов по энергетике
22:48
Массовые проверки ГИБДД ждут водителей в регионах
22:35
«Случилось неожиданно»: Арина Аверина рассталась с Дмитрием Алиевым по переписке

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Свадьбы не будет? Дочь Любови Успенской удалила все фото с женихом
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Флирт с одной, предложение другой: сын Алены Свиридовой собрался жениться

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео