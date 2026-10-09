Зеленский предложил России и Украине взаимно отказаться от ударов по энергетике

Украина готова отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетику. Такое предложение содержится в заявлении украинской стороны, опубликованном в Telgram-канале главы киевского режима Владимира Зеленкого.

В обращении удары по российским нефтяным объектам названы ответом на действия Москвы против энергетической инфраструктуры Украины.

«Украина не будет сжигать российскую нефтепереработку, если Россия не разрушит нашу энергетику», — говорится в заявлении.

Украинская сторона утверждает, что эту позицию уже довела до американской команды, и рассчитывает на участие Вашингтона в достижении договоренности.

«Мы предлагаем Америке именно такую договоренность и считаем, что силы Соединенных Штатов достаточно, чтобы добиться такого компромисса», — говорится в обращении.

Предлагаемый механизм в Киеве назвали «зеркальной» деэскалацией. Одновременно украинская сторона выступила против смягчения санкционного давления на Россию без предварительных и долгосрочных договоренностей.

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