«Но я подожду»: письмо выжившего на «Титанике» продали за рекордную сумму
Письмо выжившего на Титанике полковника продали за 400 тысяч долларов
Фото: 5-tv.ru
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Последняя цена лота оказалась значительно выше первоначальной.
Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали на аукционе почти за 400 тысяч долларов. Об этом стало известно из сообщения газеты Guardian.
По данным, указанным в источнике, путешествовавший на «Титанике» первым классом полковник Арчибальд Грейс во время поездки написал письмо, в котором рассказал о своих первых впечатлениях о корабле.
«Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение», — указывается по тексту.
Как отмечено в материале газеты, финальная цена письма на аукционе оказалась в пять раз выше первоначальной, а также стала рекордной для всех до этого проданных писем с «Титаника».
Уточнялось, что ранее предмет никогда не выставлялся на продажу. Аукционисты пояснили, что этот лот крайне редкий, поскольку написан одним из наиболее известных выживших в трагедии авторов и отлично сохранился.
Ранее, писал 5-tv.ru, ученые узнали новые подробности о столкновении «Титаника» с айсбергом. Этому поспособствовали технологии подводного сканирования. В результате был представлен детализированный 3D-скан обломков лайнера.
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